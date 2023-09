Fierro: «Sono qui alla Lazio per crescere e potermi migliorare»

Fierro, la calciatrice ha rilasciato le sue prime parole dopo il suo arrivo alla Lazio esternando le sue sensazioni a caldo

Intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, Fabiana Fierro ha rilasciato le sue prime parole, ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – Ciao sono Fabiana Fierro e sono il nuovo portiere della Lazio Women. Perché ho scelto la Lazio? L’anno scorso hanno fatto un ottimo campionato e per continuare il percorso di crescita ho deciso vestire questa nuova maglia. Ho già parlato con Emma (Guidi ndr) appena sono arrivata qui, ho seguito il suo campionato lo scorso anno e credo che sia stata la migliore del torneo. La stimo molto e spero che insieme si possano fare belle cose. Penso che cambiando comunque mister ci saranno dei miglioramenti, quindi non penso di aver un punto di forza ma di migliorare ogni cosa che posso. Sono contenta di essere qui e ai tifosi dico non vedo l’ora di vedervi sugli spalti. Vi aspettiamo