Feyenoord, i tifosi preoccupati: «Senza Giménez con la Lazio come facciamo?»

Cresce la preoccupazione in casa del Feyenoord, l’infortunio di Giménez allarma i tifosi per la sfida di Champions League con la Lazio

Smaltiti i festeggiamenti per la vittoria di ieri sera contro il Sassuolo, per la Lazio è già tempo di pensare al prossimo impegno. La squadra allenata da Maurizio Sarri sarà infatti impegnata mercoledì 25 ottobre contro il Feyenoord in Champions League. Proprio in previsione dell’incontro dell’Olimpico sembra stia crescendo la preoccupazione in casa degli olandesi.

Nella giornata di ieri infatti il Feyenoord è sceso in campo e ha battuto per ben 4-0 il Vitesse. Nel corso del secondo tempo però, ecco che Gimenez (uno dei migliori talenti del club) è uscito dolorante dal campo causa una botta alla caviglia. Sui social centinaia di sostenitori si sono espressi presupposti sulle condizioni del loro beniamino, mentre qualcuno si chiede come farà la squadra di Slot ad affrontare così i capitolini.