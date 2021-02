Ferrero: «L’ingresso dei fondi privati sarebbe una manna»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato del possibile ingresso dei fondi privati in Serie A. Le sue parole

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rilasciato un’intervista all’ANSA, all’interno della quale spiega la situazione del calcio italiano e della Serie A.

FONDI PRIVATE EQUITY – «Se arriva qualcuno che investe in questo momento significa che il calcio è ancora appetibile. In tempo di Covid sembra una manna di Dio. Non entro nel merito se sia giusto votare prima i fondi o meno, dico solo che per me l’assemblea di domani va rinviata, non si può decidere al telefono riguardo i nostri prossimi tre anni. Va fatto un approfondimento importante, bisogna parlare ancora di tanti temi come diritti d’archivio».