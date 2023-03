Ferrara: «Il Napoli contro la Lazio era sottotono»

Ferrara, l’ex difensore torna a parlare della partita del Maradona che ha visto trionfare la formazione di Sarri venerdì scorso

Ai microfoni de Il Mattino ha parlato l’ex difensore di Napoli e Juventus Ferrara, il quale a distanza di una settimana dalla vittoria della Lazio al Maradona, analizza la prestazione degli azzurri

PAROLE – Le due sconfitte di questa stagione contro Inter e Lazio non sono state segnate da un dominio degli avversari, anzi. Il Napoli non è stato dominato ma ha giocato alla sua maniera. Non ha mai fatto una bruttissima prestazione.

Diciamo che contro la Lazio ha fatto una prestazione leggermente al di sotto dei suoi standard. Immagino che Luciano abbia analizzato la partita senza fare drammi. E’ il primo a sapere che gli scudetti li vincono le squadre costanti nel campionato e pensare di non perdere mai è utopia