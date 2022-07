Ferrante: «Immobile ha difficoltà in Nazionale, il motivo è uno»

L’ex attaccante italiano Ferrante ha parlato delle difficoltà che ha Immobile con la maglia della Nazionale

Marco Ferrante, ex attaccante italiano che ha vestito a lungo la maglia del Torino, in una intervista a Tuttosport ha parlato delle difficoltà di Ciro Immobile con la maglia della Nazionale.

LE PAROLE – «Ci sono attaccanti bravi ma avanti con l’età. Immobile fa oltre 20 gol a stagione ma nel suo club, invece in Nazionale ha difficoltà, credo per il modulo. Mancini ha vinto l’Europeo e ha ragione, da una parte. Dall’altra ha torto perché ha mancato il Mondiale e questo è un grosso danno per il calcio italiano».