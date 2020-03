Ferrante: «Per me la Lazio merita lo scudetto»

Ferrante, le parole dell’ex attaccante di Inter e Torino in merito a quanto fatto in questo campionato prima della sosta

L’ex attaccante di Inter e Torino, Marco Ferrante, è intervenuto ai microfoni di Calcionews24.com per dire la sua in merito a questo periodo e anche a quello che fin qui è accaduto in campionato.

«La Juve non è stata l’ammazza-campionato come gli altri anni. La Lazio meriterebbe lo scudetto, secondo me quest’anno ci sono squadre attrezzate. Mi è piaciuta la Lazio per il gioco, la Juventus riesce a fare la differenza con i singoli. L’Inter è venuta meno negli scontri diretti. Per quanto mi riguarda devi fare la differenza negli scontri diretti: i nerazzurri non hanno inciso quando avrebbero dovuto».