Ferola: «Mi spiace moltissimo per la scomparsa di Calleri a cui ero legato». Le parole dell’ex preparatore atletico biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Roberto Ferola, ex preparatore atletico della Lazio sotto la gestione Zeman e sotto quella di Materazzi, restato nella società capitolina dal 1988 al 1997, ha ricordato l’ex presidente Calleri. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Mi spiace moltissimo per la scomparsa di Calleri a cui ero legato. Il suo arrivo alla Lazio è stato un miracolo: risollevare la società era un’impresa complessa. Non ricordo nemmeno un giorno di ritardo nel pagamento dei compensi nonostante fosse un periodo estremamente complesso. Arrivare in prima squadra per me è stato un sogno e avevo timori di non essere all’altezza, ma fui messo a mio agio »