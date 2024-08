Fernandez Pardo Lazio: il Gent potrebbe farlo partire, ma alza la richiesta. ECCO quanto viene VALUTATO il giocatore. Le ultime

Secondo quanto riporta Il Messaggero, in casa Lazio se dovesse sfumare l’affare Laurienté, a prendere il ruolo di vice Zaccagni potrebbe essere allora Fernandez-Pardo. Il calciatore del Gent piace alla Lazio e il club belga non fa muro di fronte all’ipotesi cessione. Il Gent, però, si fa forte dei sondaggi di Milan e Roma e alza la richiesta, servirebbero 15 milioni oggi per assicurarsi il giovane talento.

Troppi, in questo momento, per i biancocelesti. La Lazio potrebbe attendere le ultime settimane di agosto, quando prezzi potrebbero cambiare.