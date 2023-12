Felipe Anderson, tramonta il ritorno al Santos? Il club è retrocesso, il punto

La retrocessione del Santos rischia di compromettere il ritorno del talento della Lazio Felipe Anderson in Brasile, ecco cosa sta succedendo

Continua a tenere banco in casa Lazio il futuro di Felipe Anderson. Da giorni si susseguono rumors (mai per altro confermati) circa una sua possibile partenza con un viaggio di sola andata dalla Capitale. Quel che è certo, è che il giocatore (che ripetiamo, non ha mai accennato a un suo addio), ha però più volte confessato di sognare un ritorno al Santos. «Il Santos lo seguo e mi manca», aveva dichiarato lo scorso ottobre a TNT Sports Brasil.

A tal proposito però, ecco che quella che si è conclusa ieri è stata una giornata sportivamente parlando “tragica” proprio la squadra che ha fatto crescere il talento biancoceleste. Con la sconfitta per 2-1 contro il Fortaleza infatti, la compagine brasiliana (che lega il suo nome al mito di Pelè e non solo) è retrocessa in Seconda divisione. Una notizia che rischia quindi, sempre che ce ne siano mai stati i presupposti, di rimandare il sogno del funambolico brasiliano.