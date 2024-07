Felipe Anderson Palmeiras, accoglienza da STAR: ecco che NUMERO indosserà – VIDEO

Felipe Anderson è stato presentato ieri dal Palmeiras. Durante la notte italiana l’ex calciatore della Lazio è sceso in campo prima della sfida della sua nuova squadra contro l’Atlético Clube Goianiense, vinta per 2-1.

O dono da camisa 9 do #MaiorCampeãoDoBrasil!

Felipe Anderson foi apresentado em nosso pré-jogo com o anúncio do número que ele irá utilizar com o nosso manto! Bem-vindo, craque! 💪#AvantiPalestra pic.twitter.com/eOSCparEtp

— SE Palmeiras (@Palmeiras) July 11, 2024