Felipe Anderson-Lazio, rinnovo ancora a rischio: una nuova squadra in agguato

È a rischio il rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio, il club è al lavoro ma spunta una nuova temibile concorrente per il brasiliano

Continuano i lavori in casa Lazio per arrivare al tanto desiderato rinnovo di Felipe Anderson. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport Claudio Lotito sarebbe disposto ad offrire ben 3 milioni di euro più bonus (per arrivare a 3,5) al proprio pupillo, ma sua sorella Juliana Gomes (nonché sua agente) preferirebbe prendersi ancora del tempo per valutare tutte le possibilità sul campo.

Attenzione dunque perchè a tal proposito, si legge, non mancherebbero le chances altrove per il brasiliano. Il talento dei biancocelesti infatti sarebbe un cliente ben gradito al Santos (si tratterebbe di un ritorno alle origini), mentre non sono pochi i giornalisti sudamericani a ventilare l’ipotesi di un interessamento pure del Palmeiras. Infine, da non sottovalutare la sempreverde ipotesi Arabia Saudita. Insomma, si lavora per il rinnovo, ma la concorrenza di certo non manca.