Felipe Anderson è sempre presente: il brasiliano è vicino a un record

Felipe Anderson. al momento, è stato l’unico giocatore di movimento a giocare tutte le partite stagionali: un record è vicino

Qualche prestazione altalenante, ma nel complesso Felipe Anderson è stata una delle certezze di questa stagione. A dirlo sono in primis i numeri.

Come sottolineato da Il Messaggero, il brasiliano , ha giocato finora tutte e 42 le partite stagionali, 36 da titolare e 6 da subentrato. Se Pipe dovesse giocare le restanti sei sfide, diventerebbe il primo giocatore di movimento a non aver saltato neanche un match in una singola stagione nell’era Lotito. Per ritrovare queste statistiche bisogna tornare alla stagione 2002/2003, quando Claudio Lopez disputò 34 partite in un campionato a 18 squadre.