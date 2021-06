Felipe Anderson Lazio, si prepara il ritorno del brasiliano: i dettagli

Felipe Anderson e la Lazio, un matrimonio che s’ha da rifare: il club biancoceleste sta preparando il ritorno del brasiliano

Una trattativa che ormai sembra aver spiccato il volo e sembra sempre più vicina alla meta. La Lazio e Felipe Anderson, un matrimonio che s’ha di rifare, tutto a tinte biancocelesti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo tra il club capitolino e il West Ham è vicino: gli Hammers chiedono intorno agli 8 milioni di euro, mentre il ds Tare chiede un piccolo sconto. Difficoltà che possono essere superate facilmente, soprattutto per la volontà del giocatore, disposto anche a dimezzarsi lo stipendio pur di tornare a Roma. «Il suo ritorno a Roma? Chi lo sa…» ha risposto ai giornali Kia Joorabchian, agente dell’attaccante, che non ha escluso nulla. I prossimi giorni saranno decisivi.