Felipe Anderson, così non va: spunta quel voto in pagella

Ennesima prestazione no di Felipe Anderson con la Lazio, con il Frosinone spunta un voto impietoso in pagella

Tra le luci dello Stadio Olimpico non ha di certo brillato Felipe Anderson. Il brasiliano della Lazio ha infatti portato a casa una prestazione negativa contro il Frosinone, come testimoniano le pagelle dei principali quotidiani sportivi per lui.

CORRIERE DELLO SPORT – Felipe Anderson 4

TUTTOSPORT – Felipe Anderson 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Felipe Anderson 5

QUI LE PAGELLE COMPLETE DEI GIOCATORI DELLA LAZIO