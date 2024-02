Felipe Anderson Juve (Rai), ecco la nuova offerta! E ora la Lazio…

Felipe Anderson, secondo quanto riportato dal giornalista Paganini della Rai il club bianconero ha presentato una nuova offerta

Oltre il posto Champions per la Lazio a tenere banco è anche il discorso legato al calciomercato nonostante sia finito da alcuni giorni quello invernale. Secondo quanto viene riportato da Paolo Paganini della Rai, la Juventus ha presentato un ennesima offerta per assicurarsi quest’estate a zero Felipe Anderson.

L’offerta presentata da Giuntoli, prosegue il giornalista è un biennale da 5 milioni di euro netti l’anno