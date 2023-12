Felipe Anderson-Juve, Allegri chiude al colpo? Il chiaro messaggio del tecnico

Felipe Anderson alla Juve un sogno che può rimanere tale, dopo i rumors Massimiliano Allegri manda un messaggio ai suoi calciatori

Vince e convince la Juve che è scesa in campo ieri pomeriggio contro il Frosinone. La squadra di Massimiliano Allegri ha superato per 1-2 i temibili ragazzi di Di Francesco (prossimi avversari della Lazio), grazie ai propri giovani, primo su tutti Kenan Yıldız. La gara dello Stirpe ha consacrato in via definitiva il percorso di crescita del turco, che ora cercherà con sempre più insistenza una maglia da titolare già a partire dai prossimi match.

L’esplosione del classe 2005 ha annegato i rumors (peraltro mai confermati) di possibili nuovi acquisti per il reparto offensivo bianconero, reparto per il quale era stato accostato con grande insistenza anche il talento capitolino Felipe Anderson. Da notare poi come intervenuto a DAZN dopo la vittoria il tecnico ha voluto valorizzare proprio la salsa verde della Vecchia Signora, puntando il dito proprio sul lavoro che i sabaudi avranno da compiere sulla gioventù presente in rosa.

COSA HA DETTO A YILDIZ – «E’ giovane, ha l’entusiasmo che ci vuole in questi momenti. Anche Iling ha fatto bene, Weah idem, Nicolussi stesso a centrocampo. Bisogna continuare lavorando sui nostri limiti».