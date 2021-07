Felipe Anderson fa pratica con l’italiano: «I miss you, amore» – FOTO

Felipe Anderson ha postato sui social una bella foto con la sua compagna, rispolverando l’italiano: indizio di mercato?

Felipe Anderson, ormai ad un passo dal ritorno in biancoceleste, ha postato una bellissima foto con la sua compagna con l’inequivocabile didascalia: «You and me! (I Miss you, amore)». L’indizio di mercato, col brasiliano che ha rispolverato l’italiano, sembra chiaro: l’esterno freme per tornare nella Capitale e sta riprendendo confidenza con la lingua.