Felipe Anderson ancora falso 9? Sarri ci pensa e quei numeri lo tentano. Ultime sul ballottaggio con Immobile

Felipe Anderson ancora falso 9 stasera contro l’Inter? Sarri pensa a questa mossa, tentato da quei numeri del brasiliano

Pensa Maurizio Sarri alla sua Lazio che, stasera, sfiderà l’Inter nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Tra i dubbi del tecnico c’è ancora chi giocherà da centravanti, con Immobile non ancora al meglio ma che scalpita per un posto.

Da non escludere però una nuova chance per Felipe Anderson da falso nove: il brasiliano in 8 partite in quella posizione ha collezionato infatti 4 reti e un assist, con l’ultimo gioiello valso i tre punti domenica scorsa con il Lecce.