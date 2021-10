Felipe Anderson, che inizio! Il brasiliano mai così bene. Non aveva mai avuto un avvio così forte in campionato, nemmeno quando segnò 10 gol

Il secondo film è sempre peggio del primo. Una tendenza che non sembra valere per Felipe Anderson, che ha iniziato con la sesta marcia la sua seconda avventura in biancoceleste: tre gol e due assist all’attivo per il brasiliano, e una condizione che sembra crescere.

Numeri alla mano, è il miglior inizio del laziale. La sua prima stagione italiana (2013-14) non fu nulla di che, con 13 presenze e nessun sigillo. L’anno dopo fu quello della consacrazione, con la prima (e unica) volta in doppia cifra. Ma il primo gol del brasiliano arrivò solo alla quattordicesima giornata.

Discorso simile nel suo primo anno in Premier, quando Felipe Anderson concluse con 9 centri, ma solo uno nelle prime dieci partite.