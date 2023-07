Felipe Anderson: «Il mio futuro? Sono felicissimo di stare alla Lazio»

Felipe Anderson, il brasiliano rilascia alcune dichiarazioni inerenti al suo futuro ai microfoni di Sky Sport

Intervistato da Sky Sport, Felipe Anderson rilascia alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro con la maglia della Lazio, ecco le sue parole

PAROLE – Rinnovo? Io sicuramente sono molto felice qui, non voglio pensare a nient’altro. La testa deve essere qui alla preparazione, è una grande parte di tutta la stagione. Non voglio distrarmi, più in avanti parleremo