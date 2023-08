Felipe Anderson: «Il calore dei tifosi ci da carica per il campionato. Isaksen e Kamada? Sono fortissimi»

Felipe Anderson, il brasiliano rilascia a caldo a Lazio Style alcune dichiarazioni dopo la roboante vittoria contro il Latina

PAROLE – Vedere tutta questa gente qui che è venuta a sostenerci, ci dà la carica per l’inzio del campionato. Sono molto felcie per Isaksen e Kamda, sono ragazzi bravissimi, motivati, ci daranno tanto, siamo qui per aiutare anche loro. Avevo imparato tanto, sono tornato con la ifducia della società e mister, devoc rescere ancor aid più qeusta stagione