Felipe Anderson e il gol che potrebbe cambiare il suo futuro: ecco come

Tornato al gol contro il Cagliari, Felipe Anderson potrebbe rimanere alla Lazio anche nella prossima stagione

Fino a qualche giorno fa, Felipe Anderson, esterno della Lazio, sembrava ormai sposo promesso alla Juventus di Allegri. Ma il gol realizzato sabato pomeriggio contro il Cagliari, potrebbe cambiare il suo futuro.

La Juventus si è già fatta avanti con l’entourage del calciatore, non raggiungendo però ancora un accordo economico. Se Felipe Anderson disputerà un ottimo finale di stagione, non è detto che Lotito non possa convincersi a fare uno sforzo economico e convincere il brasiliano a firmare il rinnovo del contratto.