Felipe Anderson falso nueve, Pedro ala: così Sarri prova a “dimenticare” Immobile

Sarri prova a superare l’assenza di Immobile: via al tridente leggero con Felipe Anderson falso nueve e Pedro ala

Ciro Immobile tornerà nel 2023 e fino a quel momento dovrà cambiare il modo di attaccare della Lazio di Sarri. Le indicazioni su chi sarà il sostituto di Ciro sono già emerse durante la gara con l’Udinese: Felipe Anderson è stato spostato al centro della prima linea, con l’inserimento di Pedro sulla destra, mentre sulla sinistra continuava ad agire Zaccagni. Un tridente etichettato come “leggero” visto il peso e l’altezza media del nuovo assetto.

E proprio quel tridente sembra in pole per essere schierato domenica dal via nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Un cambiamento che investe anche le strategie per innescare la manovra offensiva. Piuttosto che il lancio in profondità tanto atteso da Immobile si preferirà puntare su un maggiore possesso per cogliere l’attimo giusto per fare la differenza con la rapidità e l’estro di Felipe Anderson e di Pedro tra le giocate di Zaccagni sempre più essenziali sulla sinistra.

In questo contesto sarà utile pure l’apporto nell’impostazione del gioco da parte di Luis Alberto. Una manovra maggiormente ispirata al fraseggio per condurre più biancocelesti al tiro. Bisognerà infatti provare a “recuperare” in qualche modo anche i gol di Immobile, sottolinea La Gazzetta dello Sport.