Felipe Anderson e il suo tabù con la Juventus: il dato

Curiosa statistica per l’esterno brasiliano biancoceleste contro la Juventus

Felipe Anderson è carico per affrontare la Juventus, prossima avversaria per la Lazio nel prossimo turno di campionato.

Curiosa statistica per l’esterno brasiliano arriva dai suoi precedenti con il club bianconero: in 15 sfide giocate dal 7 contro la Vecchia Signora, non figurano mai vittorie. Lo score è di 14 sconfitte e 1 pareggio. Le uniche vittorie biancocelesti sono arrivate senza il brasiliano in campo