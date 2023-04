Felipe Anderson a LSC: «Focalizzati sull’obiettivo, Milinkovic fondamentale»

Felipe Anderson, esterno della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro il Monza

Felipe Anderson è intervenuto a Lazio Style Channel al termine di Monza-Lazio. Le sue parole:

PARTITA – «Oggi sapevamo dell’importanza della partita, dei punti e di quello che ci stavamo andando a giocare. Ogni volta che venivamo da un momento importante e una grande vittoria contro una concorrente diretta, magari la volta dopo sbagliamo. Oggi eravamo concentrati su questo, non volevamo sbagliare l’approccio. Di loro abbiamo analizzato anche la partita in casa, venivano da un pareggio molto importante. Hanno un possesso palla e palleggio importante, certe volte ti fanno correre a vuoto. Dovevamo rimanere concentrati. Sapevamo che era difficile e che dovevamo soffrire e avere tanto sacrificio perché potevamo dimostrare la nostra qualità. Evitare possesso palla del Monza? Si, loro hanno qualità di palleggio molto importante e quando siamo andati in vantaggio dovevamo sfruttare queste ripartenze. Dovevamo non fare loro cambiare il campo, è il loro punto di forza. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era il vantaggio, l’abbiamo gestito bene e abbiamo aspettato il momento giusto per fare il secondo gol e siamo molto felici di questo risultato. Dobbiamo continuare così, con questa intelligenze nel leggere questi momenti, stiamo crescendo come squadra e come gruppo. Il nostro gioco si sta consolidando».

VITTORIA E CORSA CHAMPIONS – «Quanto è importante aver vinto questa gara? Sappiamo che siamo li dove abbiamo pensato di essere da inizio stagione, anche se abbiamo passato momenti no. Ora siamo qui, dipende da noi e da quello che facciamo in ogni partita. È difficile se pensiamo troppo in avanti. Dobbiamo riposare adesso e poi pensare subito alla prossima gara che sarà molto dura. Pensando così, di partita in partita, e ai tre punti importanti per consolidare ogni volta che entriamo in campo. Solo così possiamo raggiungere l’obiettivo».

MILINKOVIC – «Lui lo sa che noi abbiamo bisogno di lui e che siamo contenti di lui. Dà sempre tutto, ci carica ed è un leader. Complimenti a lui. Se possiamo, lo aiuteremo a raggiungere altri record».