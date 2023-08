Felipe Anderson a LSC: «Vi spiego in cosa dobbiamo migliorare, su Isaksen...»

Felipe Anderson, esterno della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste prima della gara contro il Genoa

Intervenuto a Lazio Style Channel prima di Lazio-Genoa, Felipe Anderson ha dichiarato:

Come ha detto il mister oggi dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi e dobbiamo affrontare le cose come stanno. Noi ci siamo concentrati sul togliere i cali mentali che sono accaduti anche nelle scorse stagioni. Abbiamo perso tanti punti, dobbiamo provare a eliminare subito questa cosa che ci toglie forze, punti ed energie per fare una buona strada. Il segreto per la continuità? È provare sempre a riposarsi e ringraziare Dio per avere questa salute. Ringrazio anche i compagni e il mister, proviamo sempre a fare meglio per aiutare la Lazio. Dobbiamo sempre migliorare, sarà per me un anno in cui dovrò fare ancora meglio. Sicuramente mi vedo bene anche come mentore per i più giovani. Con Isaksen abbiamo subito avuto un buon feeling. Come persona e giocatore ci aiuterà molto, lui e Kamada stanno lavorando per imparare l’italiano. Hanno tanta personalità e aiuteranno anche all’interno del gruppo. Noi con più esperienza e qui da più tempo possiamo aiutare i più giovani con i consigli e, per chi gioca nella stessa posizione, con un lavoro quotidiano