Felipe Anderson al break: «Partita sofferta ma siamo una squadra matura»

Felipe Anderson, esterno della Lazio, ha parlato all’intervallo della sfida contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Felipe Anderson è intervenuto a Sky all’intervallo della sfida tra Inter e Lazio. Le sue parole:

«Lazio spietata in un primo tempo di sofferenza? Sicuramente l’inizio non era quello che volevamo, ma la partita è di 90 minuti. Dovremo lottare, sappiamo che potevamo fargli male in qualsiasi momento. È una grande partita. La Lazio è una squadra che adesso sa soffrire e capire i momenti della partita, abbiamo una grande sfida ora. Il secondo tempo non sarà facile, ma dobbiamo continuare così molto solidi in difesa possiamo e possiamo fargli male».