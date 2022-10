Felipe Anderson centravanti con l'Atalanta? Sarri ci pensa. E Cancellieri...

Per la gara contro l’Atalanta il favorito di Sarri per il ruolo di centravanti resta Felipe Anderson: Cancellieri titolare col Midtjylland?

In vista della gara di domenica pomeriggio sul campo dell’Atalanta Maurizio Sarri deve cominciare a sciogliere le riserve per quanto riguarda il sostituto di Immobile al centro dell’attacco.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ad oggi il favorito resta Felipe Anderson, con Pedro e Zaccagni ai suoi lati. Cancellieri, indicato in estate proprio come prima alternativa a Ciro ma di fatto mai impiegato in quella posizione, potrebbe avere la sua prima vera chance 4 giorni dopo in Europa League contro il Midtjylland.