Felipe Anderson, calcio anche in luna di miele – FOTO

In attesa del ritiro di Auronzo, Felipe Anderson pensa al calcio anche in vacanza: partitella con lo staff dell’hotel

Felipe Anderson si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, che per lui coincidono con il viaggio di nozze organizzato insieme alla moglie Lohanne. L’esterno brasiliano con la mente e con il fisico pensa comunque sempre al calcio.

Come testimoniato dalle storie Instagram della moglie infatti, Pipe ha giocato una partitella con lo staff dell’hotel in cui alloggia: ottima preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione!