Felipe Anderson a Dazn: «Falso nueve? Ogni posizione per me va. Sul rinnovo dico questo». Le parole del giocatore

Felipe Anderson a Dazn nel post gara Lazio-Lecce.

«Lavoriamo tutto il giorno e tutto l’anno per trovare il gol, trovarlo in una partita in cui la squadra ha bisogno in un momento in cui siamo in crescita è bellissimo. Luis Alberto per noi e fondamentale, non dobbiamo farci scappare i suoi assist. Falso 9? Ogni posizione per me va bene, l’importante è prendere più palloni possibile. Sono contento che i risultati sono arrivati. Serviva questa maturità di squadra questa vittoria ci da fiducia. Rinnovo? Vediamo, cosa è meglio per entrambi. Le 300 partite sono importanti, dall’inizio del mio percorso dico che amo questa citta e questo club».