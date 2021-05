Fedez: «Draghi? Pensi anche allo spettacolo, non solo alla Superlega»

Fedez ha lanciato un piccato appello al premier Mario Draghi in merito al futuro del mondo dello spettacolo

«Caro Mario, capisco che il calcio è il vero fondamento di questo paese. Non dimentichiamo che il numero dei lavoratori del calcio e dello spettacolo si equivalgono. Non dico qualche soldo, ma almeno qualche parola, un progetto di riforma in difesa di un settore decimato dall’emergenza e che è regolato da normative stabilite negli anni ’40. Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il suo intervento nel mondo dello spettacolo».