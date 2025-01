Fazzini Lazio, l’Empoli non cede! L’offerta presentata non convince Corsi: retroscena e prossimi passi. Ultime

Fazzini Lazio, l’Empoli non cede e trattiene ancora il proprio centrocampista. L’offerta non convince il presidente Corsi: le ultime

Come spiegato da Alfredo Pedullà, l’Empoli non cede alle richieste del calciomercato Lazio per Jacopo Fazzini. Ancora un secco no dalla Toscana alle ultime offerte provenienti dalla Capitale, che erano ritenute congrue da Lotito.

Si parla di 10-11 milioni di euro per l’obbligo di riscatto, ma senza prestito oneroso perché la società capitolina è bloccata dal solito discorso dell’indice di liquidità. Gli azzurri, però, pretendono ancora il pagamento del prestito.