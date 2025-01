Fazzini Lazio, il DS dell’Empoli rivela: «Trattativa quasi arenata. Eravamo vicini alla chiusura, ecco qual era il problema»

Fazzini Lazio, il DS dell’Empoli parla così della situazione del centrocampista che piace ai biancocelesti: le sue dichiarazioni

Roberto Gemmi, ds dell’Empoli, ha parlato della situazione di Fazzini, obiettivo del calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «E’ una normale fase di negoziazione, sulla cifra eravamo vicini alla chiusura. Poi purtroppo la formula era il nodo più difficile e la trattativa è saltata. Sul prestito o sull’obbligo sono tecnicismi, sul calciomercato non è mai chiusa un’operazione. Non è arenata ma è vicina a esserlo. Anche il Napoli ha fatto un’offerta addirittura più alta della Lazio, ma non ci eravamo spinti così avanti come avevamo fatto con la Lazio».