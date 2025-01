Fazzini Lazio, piano B se non arriva Casadei: ripresi i contatti. Poi c’è anche un’alternativa: la situazione

Fazzini Lazio, Schira giornalista ed esperto di mercato fa il punto della situazione sui biancocelesti focalizzandosi sul giocatore dell’Empoli

Il calciomercato invernale è in fase di conclusione, ma la Lazio vuole provare a regalare a Baroni un altra pedina fondamentale per il suo scacchiere di formazione. Uno dei nomi ben noto nel taccuino di Fabiani, è Fazzini oltre anche a Casadei, il quale individuato come centrocampista perfetto per i biancocelesti e a fare il punto della situazione ci pensa Nicolo Schira.

Il giornalista ed esperto di mercato, spiega che i biancocelesti non si vogliono far cogliere impreparati riguardo Casadei, visto la corte sfrenata del Torino per il giocatore del Chelsea. Il cronista spiega inoltre che qualora dovesse andar male la trattativa, il club di Lotito ha già riavviato i contatti per Fazzini. Oltre a lui, la Lazio punterebbe come alternativa anche a Fabbian del Bologna, in un possibile scambio che includerebbe anche Tchaouna che piace agli emiliani