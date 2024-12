Fazzini Lazio, il club biancoceleste sfida due club di serie A per il giovane centrocampista: la situazione

Fazzini Lazio, il club biancoceleste piomba sul giovane centrocampista per rinforzare il reparto delle aquile in vista del proseguo della stagione

Nonostante manchino alcuni giorni alla sessione invernale di calciomercato, la Lazio si sta già muovendo per individuare i rinforzi idonei per il proseguo della stagione. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il club biancoceleste è tornato a rimettere gli occhi su Fazzini, per il centrocampo delle aquile e il giornalista spiega che su di lui ci sarebbe l’interesse anche di Fiorentina, che vuole sostituire degnamente Bove, e il Napoli che aveva fatto un sondaggio nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita, la Lazio sta lavorando per trovare una sistemazione a Castrovilli, per consentire all’ex Fiorentina di giocare di più