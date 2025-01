Fazzini Lazio, manca l’accordo con l’Empoli: il Napoli può tentare il sorpasso. Cosa sta succedendo

Fazzini Lazio, il giocatore vuole partire e non è stato convocato per il match di domani contro il Venezia. Resta da capire la destinazione

Continua il pressing del calciomercato Lazio per Jacopo Fazzini, ma, come riportato da Matteo Moretto, manca ancora l’accordo con l’Empoli. Per questo motivo, il Napoli può tentare il sorpasso ed è in costante contatto con il club toscano.

Ricordiamo che il giocatore non è stato convocato per il match di domani contro il Venezia perché vorrebbe accettare il trasferimento. Resta da capire la destinazione.