Fazzini Lazio, COSA filtra sul futuro del centrocampista: la SITUAZIONE e la posizione dell’Empoli. Tutti i dettagli

Il centrocampista dell’Empoli Jacopo Fazzini era entrato in orbita Lazio negli ultimi giorni, ma, come riportato da La Nazione, il giocatore con ogni probabilità non arriverà a Formello. Infatti, il club toscano non si priverà del suo talento a poche ore dalla chiusura del calciomercato.

Tutti gli sforzi della Lazio, dunque, si concentreranno su Michael Folorunsho del Napoli, per il quale si sta cercando di chiudere.