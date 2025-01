Fazzini Lazio, il club ci riproverà ma serve prima una cessione. Lo scenario per l’acquisto: i dettagli

Fazzini Lazio, gli ultimi aggiornamenti riguardo l’operazione di mercato sul giocatore. Il possibile scenario

Nelle scorse settimane sembrava tutto pronto per l’arrivo di Fazzini alla Lazio, poi le discussioni tra Lotito e Corsi e tutto è andato in stallo, ma come scrive la Gazzetta dello Sport, i contatti tra i club sono ripresi.

Nello specifico, i problemi riguardano la formula con cui si potrebbe arrivare al giocatore. La Lazio non ha margini di manovra per l’indice di liquidità e aveva proposto un prestito gratuito con obbligo di riscatto, mentre l’Empoli vorrebbe partire da un prestito oneroso e alzare la quotazione di Fazzini a 12 milioni. Tutto, quindi, gira intorno alla formula del prestito. In uscita ci sono Basic e Castrovilli, ma non si sono presentati acquirenti ufficiali per nessuno dei due.