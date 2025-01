Fazzini Lazio, pressing continuo. L'aiuto arriva da... Napoli! Quel dettaglio può essere decisivo: la situazione

Fazzini Lazio, continuo il pressing per il giovane centrocampista dell’Empoli. Un aiuto da Napoli? Quel dettaglio…

Su Il Messaggero si fa il punto della situazione su Jacopo Fazzini, giocatore di proprietà dell’Empoli, che ritiene bassa l’offerta del calciomercato Lazio. Un aiuto per i biancocelesti potrebbe arrivare da Napoli.

Al club azzurro, dato in corsa per il giocatore, non stanno infatti piacendo le resistenze del ragazzo e potrebbero puntare su altri obiettivi. A quel punto, sarebbe più semplice celebrare il matrimonio tra il centrocampista e i capitolini.