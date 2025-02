Fazzini Empoli, l’obiettivo della Lazio non gioca contro la Juve: ecco il motivo

Jacopo Fazzini in panchina in Empoli Juve: ecco il motivo per cui il centrocampista obiettivo del calciomercato Lazio non è sceso in campo

Jacopo Fazzini non è sceso in campo in Juve Empoli, partita del lunch time della 23ª giornata di Serie A.

La sua mancata presenza contro i bianconeri non è però dovuta alle vicende del calciomercato Lazio, che è tornata in queste ore sul centrocampista dei toscani, ma come riportato da DAZN è dovuto ad un problema fisico sentito dal calciatore durante il riscaldamento. Al suo posto è partito titolare Maleh.