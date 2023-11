Fazio esulta a Sky: «E’ una vittoria importante che ci dà fiducia per il futuro»

Fazio, il difensore commenta la vittoria di oggi contro la Lazio che rilancia la formazione campana in campionato

Al termine della partita vinta con la Lazio, ai microfoni di Sky Fazio analizza cosi il match rilasciando queste parole

PAROLE – «È una vittoria per ripartire da oggi. La meritavamo prima ma non era mai arrivata. Ci dà tanta fiducia per continuare a lavorare e affrontare quello che verrà. Ci stiamo allenando bene dall’inizio, la vittoria non arrivava, eravamo un po’ delusi perché meritavamo di più. Siamo più forti di quello che avevamo dimostrato»