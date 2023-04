Fazio che gaffe! A che tempo che fa accoglie Brignano con l’inno della Roma

Fazio, a far scalpore è stata la clamorosa gaffe di Fabio Fazio, il quale accoglie in stuidio Brignano con l’inno della Roma

Il derby della capitale non finisce mai, e va oltre i tradizionali 90 minuti sul campo, e un errore seppur fatto in maniera inconscia può costare caro. Fabio Fazio nel corso della puntata di “Che tempo che fa” in onda sui Rai uno, ha accolto nel suo studio Enrico Brignano con una canzone in sottofondo che non ha lasciato indifferente l’attore.

Brignano infatti si è avviato verso la poltrona del conduttore ligure sotto le note dell’inno della Roma. La replica ironica dell’attore non si è fatta attendere : «Forse mi hai confuso con Amendola. Roma è la città, io tifo un club che c’era già da prima, dal 1900»