Fascetti: «Per il gioco di Sarri serve tempo. Difesa troppo lenta per lui»

Eugenio Fascetti, ex tecnico della Lazio, ha analizzato la squadra biancoceleste dopo questo inizio di stagione

Ai microfoni di Station Radio, Eugenio Fascetti ha così parlato del momento della Lazio di Sarri:

«Per vedere il gioco di Maurizio alla Lazio è ancora presto, anche a Napoli accadde la stessa cosa. Poi mi viene da fare una domanda e mi chiedo se ha i giocatori adatti alla sua idea di gioco. Per me, ha una linea difensiva troppo lenta per concretizzare il “Sarrismo”».