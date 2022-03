Fares Torino, riscatto rinviato di un anno? Le ultime

Fares è ancora alle prese con un infortunio, ma il suo futuro è argomento di discussione tra Lazio e Torino

Infatti, come riportato da Calciomercato.com, i granata sarebbero intenzionati a imbastire una trattativa per un nuovo trasferimento a titolo temporaneo del terzino. Prestito che però dovrebbe durare per un’intera stagione, con opzione di acquisto nel 2023.