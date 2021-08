Fares Genoa, arriva l’ok dell’esterno: Tare pronto a dare il via libera

Fares Genoa. il terzino ha accettato il Grifone: Tare al lavoro per limare i dettagli col club di Preziosi

Procede spedita la trattativa tra Lazio e Genoa per il trasferimento di Fares sotto la Lanterna. Come riferisce tuttomercatoweb infatti, nelle ultime ore l’esterno avrebbe dato il suo ok alla destinazione mettendo un tassello importante sull’iter che dovrebbe portare alla conclusione della trattativa.

Le due società continuano invece a lavorare sulla formula del prestito con diritto di riscatto, convinte di chiudere a breve. Nell’aria si respira un moderato ma crescente ottimismo. Tare è pronto a dare il via libera.