Fares Lazio, è ADDIO: domani la partenza per la Grecia. I DETTAGLI sul trasferimento dell’esterno algerino

Come riportato da Alfredo Pedullà, è fatta per il trasferimento di Mohamed Fares al Panserraikos. La trattativa si è concretizzata nella giornata di ieri e la partenza dell’esterno algerino per la Grecia è prevista per domani.

L’operazione si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il contratto di Fares con la Lazio scadrà il 30 giugno 2026.