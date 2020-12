Fares, dopo due bocciature in arrivo una nuova chance col Verona

Una ghiotta chance in arrivo per Fares

Tra i più riposati, ma anche tra i meno convincenti. Dopo un ambientamento difficile Mohamed Fares ha ricevuto due bocciature dal tecnico della Lazio Simone Inzaghi, che lo ha tenuto fuori sia a Cesena contro lo Spezia (dove l’ex SPAL è subentrato) che nella gara decisiva del Gruppo F di UEFA Champions League con il Club Brugge di martedì sera. Tra i più riposati, verrà sfruttato dal tecnico piacentino contro Verona o Benevento: Marusic è stanco, Lulic ha ritardato i tempi di recupero. Per arginare il sontuoso lavoro sulle fasce del Verona (tra le squadre italiane che più ricorrono al cross e macinano chilometri sulle corsie laterali) e in particolare di Faraoni potrebbe essere data una chance proprio all’algerino, che resterà in ballottaggio con Marusic fino a domani ma che dovrebbe riprendersi il posto da titolare sabato sera con il Verona di Ivan Juric.