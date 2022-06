Fares, calvario quasi finito e il Celta si interessa: i dettagli

Mohamed Fares vede finalmente la luce in fondo al tunnel e pensa al ritorno in campo: il Celta alla finestra

Mohamed Fares vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il brutto infortunio rimediato con il Torino a gennaio è ormai alle spalle e la Lazio lo aspetta in ritiro ad inizio luglio anche se difficilmente rimarrà all’ombra del Colosseo.

Come riporta TMW, infatti, il club biancoceleste ha già aperto alla possibilità di un nuovo prestito. E a lui, per la prossima stagione, pensa il Celta Vigo: per il club galiziano il laterale algerino è opzione valida soprattutto in caso di addio di Javi Galán, laterale mancino che piace alla Fiorentina e non solo.