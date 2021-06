Fares Cagliari, Lotito fissa il prezzo per l’algerino: i dettagli

Fares è un obiettivo del Cagliari, ma i rossoblu devono fare i conti con le richieste di Claudio Lotito: ecco il prezzo dell’algerino

Mohamed Fares pare essere sul piede di partenza. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Cagliari, ma la trattativa pare non decollare. Tutto dipenderà, secondo La Nuova Sardegna, dai rossoblu. Giulini avrebbe chiesto il difensore biancoceleste con la formula del prestito e il diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro.

Il presidente della Lazio Lotito, nonostante la volontà di liberare l’algerino, non sarebbe però soddisfatto dell’offerta. Il prezzo fissato dal patron per cedere il giocatore a titolo definitivo sarebbe di 8 milioni. Una richiesta che potrebbe far saltare definitivamente il banco.