Fares bocciato da Sarri: la Lazio lo mette sul mercato

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri non ha portato a Marienfeld Momo Fares: il giocatore è stato messo sul mercato

La Lazio è partita per il ritiro di Marienfeld in Germania, con alcuni giocatori che sono rimasti a Roma. Tra questi c’è anche Momo Fares, presente ad Auronzo di Cadore, ma scartato per la seconda metà della preparazione estiva.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, l’esterno è stato bocciato da Maurizio Sarri e la società lo ha messo sul mercato. Tra le varie pretendenti, potrebbero arrivare alla sfida finale Verona, Cagliari e Torino. Il futuro del giocatore è sempre più lontano da Roma.